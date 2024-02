Ross Stores Aktie: Bullen, ihr könnte euch freuen!

In den letzten Tagen war die Stimmungslage in sozialen Netzwerken für die Anleger größtenteils positiv. An zehn Tagen dominierten positive Themen die Diskussion, während an einem Tag die negative Kommunikation überwog. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen war die Unterhaltung der Anleger überwiegend positiv in Bezug auf das Unternehmen Ross Stores. Aufgrund dessen bewertet die Redaktion die Aktie als "Gut". Statistische Auswertungen historischer Daten zeigen in den letzten zwei Wochen einen Überhang von Kaufsignalen. Genauer gesagt gab es 8 "Gut"-Signale (bei 0 "Schlecht"-Signal) auf der Basis der Kommunikation, was zu einer "Gut" Bewertung führt. Zusammenfassend ergibt sich dadurch für das Anleger-Sentiment eine "Gut"-Einschätzung.

Die Analysten haben im letzten Jahr insgesamt 5 positive, 2 neutrale und 0 negative Einstufungen für die Aktie von Ross Stores abgegeben. Daraus ergibt sich eine langfristige Einstufung als "Gut". Für den letzten Monat liegen keine aktuellen Analystenupdates vor. Das durchschnittliche Kursziel für die Aktie liegt bei 126 USD, während der letzte Schlusskurs bei 144,45 USD liegt. Dies deutet auf eine erwartete Kursentwicklung von -12,77 Prozent hin, was als "Schlecht" eingestuft wird. Somit ergibt sich aus der Bewertung der Analysten insgesamt die Einschätzung "Neutral" für die Aktie von Ross Stores.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der aktuelle Kurs der Ross Stores-Aktie von 144,45 USD im Vergleich zum gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage (GD200) von 120,2 USD eine Abweichung von +20,17 Prozent aufweist. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Beim gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) von 138,79 USD liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt (+4,08 Prozent), was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating.

In Bezug auf die Dividende weist Ross Stores im Vergleich zum Branchendurchschnitt eine Dividendenrendite von 0,99 % auf, was 2,43 Prozentpunkte weniger ist als der Branchendurchschnitt von 3,42 %. Aufgrund des niedrigeren Ertrags wird dies als "Schlecht" eingestuft.