Ross Stores Aktie: Bullen, ihr könnte euch freuen!

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu beurteilen, ob ein Wertpapier aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI basiert auf der Relation der Auf- und Abwärtsbewegungen über die Zeit und ist ein wichtiger Indikator in der technischen Analyse des Finanzmarktes. Bei der Bewertung von Ross Stores wird der kurzfristige RSI der letzten 7 Tage sowie der etwas längerfristige RSI auf 25-Tage-Basis berücksichtigt.

Der 7-Tage-RSI von Ross Stores liegt momentan bei 33,94 Punkten, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist und daher ein "Neutral"-Rating erhält. Im Gegensatz dazu zeigt der RSI25, dass Ross Stores überverkauft ist und somit eine "Gut"-Bewertung erhält.

In den sozialen Medien wurde Ross Stores in den vergangenen zwei Wochen überwiegend positiv bewertet. Die Anleger-Stimmung erlaubt daher die Einstufung als "Gut". Die Auswertung von Kommentaren und Wortmeldungen ergab 9 positive Signale und keine negativen Signale, was zu einer "Gut"-Empfehlung führt.

Im Bereich Dividende schüttet Ross Stores derzeit niedrigere Dividenden aus als der Branchendurchschnitt im Spezialität Einzelhandel. Aufgrund dieser großen Differenz erhält die Dividendenpolitik der Aktie die Einstufung "Schlecht".

Bei der Betrachtung weicher Faktoren wie der langfristigen Beobachtung der Kommunikation im Netz zeigt sich, dass Ross Stores eine übliche Aktivität aufweist und daher eine "Neutral"-Einschätzung erhält. Die Rate der Stimmungsänderung weist jedoch auf eine positive Veränderung hin, was zu einer insgesamt "Gut"-Einstufung führt.