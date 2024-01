Ross Stores Aktie: Anleger dürfen gespannt sein!

Die Aktie von Ross Stores wird derzeit von Analysten als unterbewertet angesehen, was darauf hindeutet, dass das wahre Kursziel um -4,16% unter dem aktuellen Kurs liegt.

Kursentwicklung und Marktsentiment

Am 5. Januar 2024 verzeichnete Ross Stores einen Rückgang von -0,57% an der Börse. In den letzten fünf Handelstagen, die eine vollständige Handelswoche umfassen, summierte sich der Rückgang auf insgesamt -2,81%. Dies deutet darauf [...] Hier weiterlesen