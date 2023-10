Ross Stores: Aktie mit 14,70% Kurspotenzial - Zielkurs 122,26 EUR

Am Finanzmarkt konnte Ross Stores gestern eine positive Entwicklung von +0,59% verzeichnen. In der vergangenen Handelswoche ergab sich jedoch ein Gesamtverlust von -1,83%. Die Stimmung am Markt ist somit eher pessimistisch.

Die Bankanalysten sind hingegen optimistischer gestimmt und sehen das mittelfristige Kursziel für die Ross Stores Aktie bei 122,26 EUR. Dies würde Investoren ein Potenzial von +14,70% bieten. Allerdings teilen nicht alle Analysten diese Einschätzung aufgrund des schwachen Trends der jüngsten Kursentwicklung.

Momentan empfehlen rund 69,57% aller Analysten den Kauf der Aktie. Lediglich ein Experte rät zum Verkauf und einer meint sogar, dass Ross Stores sofort verkauft werden sollte.

Das Guru-Rating bleibt unverändert bei 4 Punkten.