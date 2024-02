Rosneft Oil Company OJSC Aktie: Hammer Entwicklung!

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um die Dynamik eines Aktienkurses zu bewerten. Für den Rosneft Oil Pjsc-Aktienkurs ergibt sich ein RSI-Wert von 22,01, was als "Gut" eingestuft wird. Der RSI25, der den Zeitraum von 25 Tagen betrachtet, liegt bei 58,59, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt und insgesamt zu einem Rating von "Gut" führt.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien. In Bezug auf Rosneft Oil Pjsc war die Diskussion in den letzten zwei Wochen hauptsächlich negativ geprägt, was zu einer heutigen Einschätzung als "Schlecht" führt.

Im Branchenvergleich erzielte Rosneft Oil Pjsc in den letzten 12 Monaten eine Performance von 72,98 Prozent, was eine Outperformance von +72,98 Prozent im Vergleich zur "Öl Gas & Kraftstoffverbrauch"-Branche bedeutet. Dies führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf fundamentale Kriterien liegt das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Rosneft Oil Pjsc mit 9,51 auf ähnlichem Niveau wie der Branchendurchschnitt. Daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien.