Roshow Aktie: Das könnte richtig teuer werden!

Die technische Analyse von Roshow-Aktien deutet darauf hin, dass sich das Wertpapier in einem Abwärtstrend befindet. Sowohl der 50- als auch der 200-Tages-Durchschnitt weisen darauf hin. Der längerfristige Durchschnitt der letzten 200 Handelstage beträgt 7,13 CNH, während der letzte Schlusskurs bei 6,01 CNH liegt, was einer Abweichung von -15,71 Prozent entspricht. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung. Der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt liegt bei 6,45 CNH, und auch hier liegt der letzte Schlusskurs mit einer Abweichung von -6,82 Prozent darunter. Dies führt zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung. Insgesamt erhält Roshow auf Basis der technischen Analyse also eine "Schlecht"-Bewertung.

Beim Branchenvergleich des Aktienkurses fällt auf, dass die Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von -32,83 Prozent erzielt hat. Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Industrie") liegt Roshow damit 34,19 Prozent unter dem Durchschnitt. Auch im Vergleich zu Aktien aus der Branche "Elektrische Ausrüstung" liegt die Rendite deutlich niedriger. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz rund um die Aktie zeigt sich, dass die Anzahl der Beiträge und die Diskussionsintensität eine starke Aktivität aufweisen. Daher erhält die Aktie hier die Bewertung "Gut". Die Rate der Stimmungsänderung für Roshow weist hingegen kaum Änderungen auf, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird die Aktie von Roshow in Bezug auf das langfristige Stimmungsbild mit "Gut" bewertet.

Die Dividendenrendite für Roshow beträgt 0 Prozent im Verhältnis zum aktuellen Aktienkurs, was nur leicht unter dem Mittelwert liegt. Daher erhält die Dividendenpolitik der Aktie eine "Neutral"-Bewertung.