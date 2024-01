Roshow Aktie: So wird sich erstmal nicht viel tun

Roshow - Aktienanalyse und Anleger-Sentiment

Die Aktie von Roshow weist im Vergleich zum Branchendurchschnitt Elektrische Ausrüstung eine niedrigere Dividende von 0 % auf, was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt. Im Bereich des Sentiments und Buzz im Internet zeigt sich hingegen eine positive Entwicklung. Die Diskussionintensität zu Roshow ist langfristig gesehen stark, was zu einer Einstufung als "Gut" führt. Auch die Rate der Stimmungsänderung erfährt eine positive Entwicklung, was insgesamt zu einem positiven Stimmungsbild führt.

Jedoch zeigt der Branchenvergleich des Aktienkurses eine Unterperformance von Roshow von -32,83 Prozent im vergangenen Jahr im Vergleich zur Branche "Industrie". Auch im Vergleich zum Durchschnitt der Branche "Elektrische Ausrüstung" liegt die Aktie 34,65 Prozent unter dem Wert, was zu einer Gesamtbewertung als "Schlecht" führt.

Das Anleger-Sentiment zeigt sich hingegen positiv, da vor allem positive Meinungen in den sozialen Medien veröffentlicht wurden. Auch die Diskussionen der letzten Tage befassen sich hauptsächlich mit den positiven Themen rund um Roshow, was zu einer Gesamtbewertung als "Gut" führt.