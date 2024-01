Roshow Aktie: Ist es denn die Möglichkeit?

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Roshow liegt bei einem Wert von 110, was im Vergleich zu anderen Unternehmen in der Branche "Elektrische Ausrüstung" (KGV von 0) auf ähnlichem Niveau wie der Durschschnitt (ca. 0 Prozent) liegt. Aus fundamentaler Sicht ist Roshow weder unterbewertet noch überbewertet und erhält daher eine "Neutral"-Bewertung auf dieser Stufe.

In der technischen Analyse verläuft die 200-Tage-Linie (GD200) von Roshow aktuell bei 7,22 CNH. Dies führt dazu, dass die Aktie die Einstufung "Schlecht" erhält, da der Aktienkurs selbst bei 6,2 CNH aus dem Handel ging und damit einen Abstand von -14,13 Prozent aufgebaut hat. Auch im Vergleich zum gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage liegt die Roshow-Aktie mit einem Niveau von 6,55 CNH und einer aktuellen Differenz von -5,34 Prozent im "Schlecht"-Bereich. Der Gesamtbefund auf Basis der beiden Zeiträume lautet daher "Schlecht".

Die Anleger-Stimmung bei Roshow in den Diskussionsforen und Meinungsspaltender sozialen Medien ist insgesamt besonders positiv. Die Äußerungen und Meinungen der vergangenen beiden Wochen zeigen, dass insbesondere positive Themen bei den Diskussionen im Mittelpunkt standen, womit der Titel insgesamt die Einschätzung "Gut" erhält. Somit ergibt sich insgesamt eine "Gute" Einschätzung zur Anleger-Stimmung.

Wer aktuell in die Aktie von Roshow investiert, kann bei einer Dividendenrendite in Höhe von 0 % gegenüber dem Durchschnitt der Branche Elektrische Ausrüstung einen geringeren Ertrag in Höhe von 1,51 Prozentpunkten erzielen. Somit ergibt sich die Bewertung "Schlecht" für die Ausschüttungspolitik des Unternehmens aufgrund der niedrigeren Dividenden.