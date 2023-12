Roshow Aktie: Finger Weg!

Die technische Analyse zeigt, dass der Kurs von Roshow mit 6,32 CNH derzeit um -5,81 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage, dem GD50, entfernt ist. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung "Schlecht". Auf der Grundlage der vergangenen 200 Tage beträgt die Distanz zum GD200 -14,13 Prozent, was zu einer Gesamtbewertung "Schlecht" für die Aktie für beide Zeiträume führt.

Das Sentiment und der Buzz zeigen eine deutliche Veränderung des Stimmungsbildes hin zum Negativen bei Roshow in den letzten Wochen. Negative Auffälligkeiten wurden registriert, wodurch dieses Kriterium mit "Schlecht" bewertet wird. Die Stärke der Diskussion zeigt dagegen eine abnehmende Aufmerksamkeit über das Unternehmen, was ebenfalls zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt erhält Roshow daher für diese Stufe ein "Schlecht".

Auf fundamentalen Kriterien basierend, zeigt sich, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Roshow mit einem Wert von 110,49 auf ähnlichem Niveau wie der Durchschnitt der Vergleichsbranche liegt. Die Aktie erhält daher auf der Basis fundamentaler Kriterien ein "Neutral".

In Bezug auf die Dividende zeigt sich, dass Anleger, die derzeit in die Aktie von Roshow investieren, bei einer Dividendenrendite in Höhe von 0 % gegenüber dem Durchschnitt der Branche Elektrische Ausrüstung einen geringeren Ertrag in Höhe von 1,49 Prozentpunkten erzielen können. Damit ergibt sich die Bewertung "Schlecht" für die Ausschüttungspolitik des Unternehmens.