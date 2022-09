Rosenblatt sieht Microns Setup für 2023 als positiv an und erwartet eine Verdopplung des Aktienkurses

Micron Technology, Inc (NASDAQ:MU) berichtet am 29. September, nach Börsenschluss, über die Ergebnisse des August-Quartals. Rosenblatt Analyst Hans Mosesmann erwartet, dass der Umsatz und das Non-GAAP EPS in etwa im Rahmen seiner Umsatz- und EPS-Schätzungen von 6,70 Mrd. $ bzw. 1,24 $ liegen werden und damit unter dem Konsens von 6,82 Mrd. $ bzw. 1,39 $. Er bekräftigte eine Kaufempfehlung und ein Kursziel von… Hier weiterlesen