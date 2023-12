Rosenblatt Aktie: Selbst Profis sind hier gestolpert …

In den sozialen Medien wurden in den letzten vier Wochen keine signifikanten Veränderungen in Bezug auf die Stimmungslage oder die Kommunikationsfrequenz bezüglich der Aktie von Rbg festgestellt. Daher wird die Aktie von uns als "Neutral" bewertet. Es gab weder eine Zunahme noch eine Abnahme der Diskussionsbeiträge. Insgesamt erhält Rbg daher ein "Neutral"-Rating auf dieser Stufe.

Die Diskussionen in den sozialen Medien über Rbg geben ein deutliches Signal bezüglich der Einschätzungen und Stimmungen rund um die Aktie. In den letzten beiden Wochen häuften sich die positiven Meinungen in den Kommentaren und Meinungen. Es wurden überwiegend neutrale Themen rund um den Wert angesprochen. Daher wird das Unternehmen von unserer Redaktion als "Gut" eingestuft. Zusammenfassend ist die Redaktion der Auffassung, dass die Aktie von Rbg in Bezug auf die Anlegerstimmung angemessen mit "Gut" bewertet wird.

Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Industrie") hat die Aktie von Rbg im vergangenen Jahr eine Rendite von -81,27 Prozent erzielt, was 88,18 Prozent unter dem Durchschnitt (6,91 Prozent) liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Professionelle Dienstleistungen" beträgt 3,48 Prozent, und Rbg liegt aktuell 84,75 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Schlecht" bewertet.

Mit einer Dividendenrendite von 4,35 Prozent liegt Rbg 7,4 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 11 Prozent in der Branche "Professionelle Dienstleistungen". Aus heutiger Sicht wird die Aktie daher eher als unrentables Investment betrachtet und erhält von der Redaktion eine "Schlecht"-Bewertung.

