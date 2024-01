Rosenblatt Aktie: Füße still halten!

Die Kommunikation im Netz und technische Indikatoren beeinflussen die Einschätzung von Aktien. Im Hinblick auf die Aktie von Rbg zeigt die Diskussionsintensität im Netz eine durchschnittliche Aktivität, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung blieb in letzter Zeit unverändert, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt wird Rbg als "Neutral"-Wert betrachtet.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt der Rbg-Aktie sowohl auf 50- als auch auf 200-Tages-Basis einen Abwärtstrend anzeigt. Der längerfristige Durchschnitt der letzten 200 Handelstage beträgt aktuell 26,42 GBP, was einen deutlichen Rückgang von 59,78 Prozent im Vergleich zum letzten Schlusskurs von 10,625 GBP darstellt. Auch der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt liegt mit 16,04 GBP unter dem letzten Schlusskurs, was eine Abweichung von 33,76 Prozent bedeutet. Insgesamt erhält Rbg daher eine "Schlecht"-Bewertung auf Basis der trendfolgenden Indikatoren.

Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor hat die Rbg-Aktie im letzten Jahr eine Rendite von -81,27 Prozent erzielt, was 89,76 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Auch im Vergleich zu anderen Aktien aus der Branche "Professionelle Dienstleistungen" liegt die Rendite von Rbg aktuell 88,08 Prozent unter dem Durchschnitt. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie daher insgesamt mit einem "Schlecht"-Rating bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) der Rbg-Aktie zeigt eine überkaufte Situation, sowohl innerhalb von 7 Tagen als auch auf 25-Tage-Basis. Daraus resultiert ebenfalls eine "Schlecht"-Bewertung für diese Kategorie.

Insgesamt ergibt sich daher eine negative Einschätzung für die Rbg-Aktie, basierend auf der Kommunikation im Netz, technischen Indikatoren und dem Branchenvergleich.