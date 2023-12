Rosenbauer Aktie: Das hat keiner kommen sehen und trotzdem freut sich jeder

Die Stimmung und das Interesse an der Aktie von Rosenbauer haben in den letzten Wochen deutlich zugenommen, so die Analyse von Experten. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien hat zugenommen, was auf ein gestiegenes Interesse der Marktteilnehmer an der Aktie hinweist. Insgesamt wird die Aktie daher mit einer "Gut"-Bewertung eingestuft.

Auf fundamentaler Ebene gilt die Aktie von Rosenbauer jedoch als überbewertet, da das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) mit 64 deutlich höher liegt als der Branchendurchschnitt im Segment "Maschinen" von 23,11. Aus Sicht der fundamentalen Analyse erhält die Aktie daher die Einstufung "Schlecht".

In Bezug auf die Aktienkursentwicklung hat Rosenbauer in den letzten 12 Monaten eine Performance von -7,77 Prozent erzielt, was eine Underperformance von -12,39 Prozent im Branchenvergleich bedeutet. Auch im Sektorvergleich lag die Rendite von Rosenbauer 14,34 Prozent unter dem Durchschnittswert des "Industrie"-Sektors. Diese Unterperformance führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

In den sozialen Medien waren die Marktteilnehmer in den letzten Tagen überwiegend positiv eingestellt gegenüber Rosenbauer, und auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren hauptsächlich positiv. Basierend auf der Stimmungsanalyse erhält Rosenbauer daher eine "Gut"-Einschätzung in Bezug auf die Anlegerstimmung.

Insgesamt wird die Aktie von Rosenbauer von den Experten mit einer "Gut"-Bewertung eingestuft, wobei die fundamentale Überbewertung und die Performance im Branchen- und Sektorvergleich zu beachten sind.

