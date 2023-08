Rosenbauer-Aktie: Wie gewonnen, so zerronnen

Die Rosenbauer-Aktie (WKN: 892502) erlebte in den vergangenen beiden Börsenwochen eine veritable Berg- und Talfahrt. Nachdem der Titel des Feuerwehrgeräteherstellers Mitte des Monats um gut +8% zulegte, ging es in den letzten drei Handelstagen wieder um rund -5% bergab. Was steckt hinter dem Auf und Ab der Rosenbauer-Aktie?