Rosenbauer Aktie: Muss man sich jetzt Sorgen machen?

Die Dividendenrendite von Rosenbauer beträgt aktuell 0 Prozent, was unter dem Branchendurchschnitt von 2,35 Prozent liegt. Aufgrund dieser Dividendenpolitik erhält das Unternehmen von Analysten eine "Schlecht"-Bewertung.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Rosenbauer-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen bei 29,78 EUR liegt. Der letzte Schlusskurs von 28,5 EUR liegt somit auf ähnlichem Niveau, was einer Abweichung von -4,3 Prozent entspricht. Auf Basis der letzten 50 Handelstage liegt der gleitende Durchschnitt bei 29,66 EUR, und auch hier liegt der letzte Schlusskurs nahe dem Durchschnitt (-3,91 Prozent Abweichung). Daher wird die Aktie sowohl auf langfristiger als auch auf kurzfristiger Basis als "Neutral" bewertet.

Das Anleger-Sentiment zeigt, dass über Rosenbauer in den letzten zwei Wochen vor allem positiv diskutiert wurde. An sechs Tagen überwogen positive Themen, während an fünf Tagen die negative Kommunikation überwog. Auch aktuell sind es vor allem positive Themen, die das Interesse der Anleger geweckt haben. Aufgrund dieser positiven Stimmung erhält die Aktie heute eine "Gut"-Einschätzung.

Die fundamentale Analyse ergibt, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Rosenbauer mit einem Wert von 64 über dem Durchschnitt der Vergleichsbranche liegt, was einer Abweichung von 141 Prozent entspricht. Aufgrund des verhältnismäßig hohen KGV wird die Aktie als "teuer" bezeichnet und erhält daher auf der Basis fundamentaler Kriterien eine "Schlecht"-Bewertung.

