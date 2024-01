Rosenbauer Aktie: Lieber beobachten als handeln

In den letzten zwei Wochen wurde in den sozialen Medien besonders positiv über Rosenbauer diskutiert. An 11 Tagen dominierten positive Themen die Diskussion, während an zwei Tagen die negative Kommunikation überwog. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen waren die Anleger vor allem an positiven Themen interessiert. Basierend auf dieser Stimmung erhält die Aktie heute eine "Gut"-Einschätzung.

Die Diskussionen in den sozialen Medien können Stimmungen verstärken oder sogar verändern. Bei Rosenbauer wurde eine langfristig starke Aktivität gemessen, was zu einer insgesamt "Gut"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt eine positive Veränderung, was ebenfalls zu einem positiven langfristigen Stimmungsbild führt.

Der Relative Strength-Index bewertet die Aktie von Rosenbauer als neutral. Der RSI7 liegt bei 50, was zu einer "Neutral"-Empfehlung führt, und der RSI25 bei 59,7, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Somit ergibt sich ein Gesamtranking von "Neutral" auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

In Bezug auf die technische Analyse liegt der Durchschnitt des Schlusskurses der Rosenbauer-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 30,35 EUR. Der letzte Schlusskurs von 28,8 EUR weicht um -5,11 Prozent ab, was aus charttechnischer Sicht als "Schlecht" bewertet wird. Betrachtet man den Durchschnitt der letzten 50 Handelstage von 29,55 EUR, so liegt der letzte Schlusskurs nur um -2,54 Prozent darunter. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung auf dieser kurzfristigen Analysebasis.

Zusammenfassend erhält die Rosenbauer-Aktie damit für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.

