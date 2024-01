Rose Petroleum Aktie: Das sieht interessant aus!

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist eine wichtige Kennzahl zur Beurteilung der Ertragskraft und -entwicklung eines Unternehmens im Vergleich zu einem oder mehreren anderen. Bei Zephyr Energy beträgt das aktuelle KGV 3, was im Vergleich zu vergleichbaren Unternehmen aus der Branche "Öl Gas & Kraftstoffverbrauch", die im Durchschnitt ein KGV von 28 haben, auf eine Unterbewertung hindeutet. In dieser Kategorie erhält die Aktie daher eine "Gut"-Einschätzung.

Um zu beurteilen, ob ein Wertpapier aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist, wird der Relative Strength Index (RSI) herangezogen. Für Zephyr Energy liegt der 7-Tage-RSI bei 80 Punkten, was bedeutet, dass die Aktie überkauft ist und somit ein "Schlecht"-Rating erhält. Der RSI25, der die letzten 25 Tage betrachtet, zeigt hingegen weder eine überkaufte noch überverkaufte Situation, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Aktie somit eine "Schlecht"-Bewertung für diesen Punkt unserer Analyse.

Bei der Analyse des Sentiments und des Buzz in den sozialen Medien konnten in den vergangenen vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen festgestellt werden. Daher erhält Zephyr Energy in dieser Kategorie ein "Neutral"-Rating.

In der technischen Analyse sehen wir, dass die Zephyr Energy mit einem Kurs von 0.0215 EUR derzeit +7,5 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage entfernt ist, was zu einer kurzfristigen Einschätzung "Gut" führt. Auf Basis der vergangenen 200 Tage hingegen lautet die Einstufung "Schlecht", da die Distanz zum GD200 sich auf -28,33 Prozent beläuft. Insgesamt schätzen wir die Aktie aus charttechnischer Sicht für die beiden Zeiträume insgesamt als "Neutral" ein.