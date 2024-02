Rose Petroleum Aktie: Das dürfte Probleme geben!

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist eine wichtige Kennzahl zur Beurteilung der Ertragskraft und -entwicklung eines Unternehmens im Vergleich zu einem oder mehreren anderen. Bei Zephyr Energy beträgt das aktuelle KGV 3. Vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Öl Gas & Kraftstoffverbrauch" haben im Durchschnitt ein KGV von 25. Aus fundamentalen Gesichtspunkten ist Zephyr Energy damit Stand heute unterbewertet und erhält eine "Gut"-Einschätzung.

In den letzten Wochen gab es keine wesentliche Veränderung des Stimmungsbildes bei Zephyr Energy. Weder eine Tendenz hin zu besonders positiven noch negativen Themen wurde registriert, weshalb das Sentiment und Buzz als "Neutral" bewertet wird. Auch die Stärke der Diskussion zeigte keine signifikanten Unterschiede, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt. Zusammengefasst bekommt Zephyr Energy in dieser Kategorie daher ein "Neutral".

Mit einer Dividendenrendite von 0 Prozent liegt Zephyr Energy momentan unter dem Branchendurchschnitt von 28.08%. Dieser Unterschied führt zu einer "Schlecht"-Bewertung in dieser Kategorie.

Die technische Analyse zeigt, dass der aktuelle Kurs der Zephyr Energy von 0.018 EUR mit -40 Prozent Entfernung vom GD200 (0,03 EUR) ein "Schlecht"-Signal ist. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen beziffert, liegt bei 0,02 EUR, was ebenfalls zu einem "Schlecht"-Signal führt. Unter dem Strich wird der Kurs der Zephyr Energy-Aktie als "Schlecht" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.