Rose Petroleum Aktie: Hier gibt’s nichts mehr zu lachen!

In den letzten Wochen gab es keine wesentliche Veränderung des Stimmungsbildes bei Zephyr Energy. Die Diskussion in den sozialen Medien war neutral, ohne auffällige positive oder negative Tendenzen. Auch die Anzahl der Beiträge zeigte keine signifikanten Unterschiede und blieb neutral. Daher wird das Stimmungsbild bei Zephyr Energy insgesamt als "Neutral" bewertet.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Zephyr Energy derzeit bei 0,03 EUR liegt, während die Aktie selbst bei 0,018 EUR gehandelt wird. Dies führt zu einer Distanz von -40 Prozent zum GD200, was als "Schlecht" bewertet wird. Der GD50 der letzten 50 Tage liegt bei 0,02 EUR, was zu einem Abstand von -10 Prozent führt und ebenfalls als "Schlecht" eingestuft wird. Insgesamt erhält die Zephyr Energy daher eine Gesamtbewertung von "Schlecht" in Bezug auf die technische Analyse.

Die Anlegerstimmung in den sozialen Medien war ebenfalls neutral, ohne starke positive oder negative Ausschläge. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren überwiegend neutral, was zu einer insgesamt neutralen Einschätzung der Anlegerstimmung für Zephyr Energy führt.

In Bezug auf die Dividende liegt Zephyr Energy mit einer Ausschüttung von 0 % im Vergleich zum Branchendurchschnitt für Öl, Gas & Kraftstoffverbrauch (28,15 %) niedriger. Die Differenz von 28,15 Prozentpunkten führt zu einer Einstufung als "Schlecht".

Insgesamt ergibt sich somit eine neutrale bis schlechte Bewertung für Zephyr Energy in Bezug auf Stimmung, technische Analyse und Dividende.