Rose Petroleum Aktie: Da kann man verrückt werden!

Die Zephyr Energy-Aktie wird derzeit aus charttechnischer Sicht als "Schlecht" bewertet. Der aktuelle Kurs liegt bei 0,018 EUR und ist damit 40 Prozent niedriger als der GD200 (0,03 EUR). Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, steht bei 0,02 EUR, was einen Abstand von -10 Prozent bedeutet. Zusammenfassend ergibt sich also ein "Schlecht"-Signal, wenn man den Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen betrachtet.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Zephyr Energy-Aktie zeigt eine neutrale Bewertung. Der RSI der letzten 7 Tage beträgt 66, was weder "überkauft" noch "überverkauft" bedeutet. Der RSI der letzten 25 Handelstage steht bei 55,26 und bestätigt das "Neutral"-Rating. Insgesamt ergibt die Analyse der RSIs also ein "Neutral"-Rating.

In Bezug auf die Dividende weist die Zephyr Energy-Aktie eine Rendite von 0 Prozent auf, was deutlich unter dem Branchendurchschnitt von 28,08 Prozent liegt. Daraus resultiert eine "Schlecht"-Bewertung in dieser Kategorie.

Das Sentiment und der Buzz um die Zephyr Energy-Aktie zeigen keine signifikanten Veränderungen in den letzten Wochen. Daher wird auch hier eine "Neutral"-Bewertung vergeben.

Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass die Zephyr Energy-Aktie derzeit aus verschiedenen Blickwinkeln betrachtet als "Neutral" oder "Schlecht" bewertet wird.