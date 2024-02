Roscan Minerals Aktie: Das sieht gar nicht gut aus

In den letzten Wochen wurde bei Roscan Gold eine deutliche Verschiebung des Stimmungsbildes hin zum Negativen festgestellt. Dies geht aus der Auswertung der sozialen Medien hervor, die die Grundlage für diese Analyse bilden. Aufgrund dieser negativen Auffälligkeiten wird das Stimmungsbild bei Roscan Gold als "Schlecht" bewertet. Auch die Aufmerksamkeit über das Unternehmen hat abgenommen, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt. Zusammenfassend erhält Roscan Gold daher in diesem Bereich ein "Schlecht".

Aus charttechnischer Sicht erhält die Aktie ebenfalls eine "Schlecht"-Bewertung. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage liegt um 42,86 Prozent unter dem aktuellen Kurs. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage weist mit -27,27 Prozent eine Abweichung auf, die zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt.

In Bezug auf die Dividendenrendite liegt Roscan Gold mit 0 Prozent deutlich unter dem Branchendurchschnitt von 3,5 Prozent. Dies führt zu einer Einschätzung als unrentables Investment und einer "Schlecht"-Bewertung.

Auch der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass Roscan Gold momentan überkauft ist, sowohl auf 7- als auch auf 25-Tage-Basis. Daher erhält die Aktie auch in diesem Punkt eine "Schlecht"-Bewertung.

Insgesamt wird Roscan Gold basierend auf diesen Kriterien als "Schlecht" bewertet.