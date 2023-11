Roscan Minerals Aktie: Was war das denn?

Während der letzten Wochen hat das Sentiment in den sozialen Medien bezüglich Roscan Gold stark abgenommen. Die Stimmung der Marktteilnehmer bewegt sich in den negativen Bereich, was dazu führt, dass die Redaktion der Aktie eine "Schlecht"-Bewertung gibt. Die verstärkte Diskussion über Roscan Gold in den sozialen Medien und die zunehmende Aufmerksamkeit führen jedoch zu einem "Gut"-Rating. Insgesamt erhält die Aktie daher ein "Schlecht"-Rating.

Die technische Analyse zeigt, dass der 200-Tage-Durchschnitt der Roscan Gold-Aktie bei 0,16 CAD liegt, was deutlich unter dem aktuellen Schlusskurs von 0,12 CAD (-25 Prozent Abweichung) liegt. Daher erhält die Aktie eine "Schlecht"-Bewertung. Der 50-Tage-Durchschnitt liegt bei 0,12 CAD, was zu einem "Neutral"-Rating führt, da der letzte Schlusskurs in ähnlicher Höhe liegt.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage und der 25-Tage-Basis zeigt, dass die Roscan Gold-Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Aktie daher auch in diesem Punkt ein "Neutral"-Rating.

Das Anleger-Sentiment ist ebenfalls neutral, da in den sozialen Medien sowohl positive als auch negative Meinungen zu sehen sind. Zusammenfassend ergibt sich daher insgesamt eine "Neutral"-Bewertung bei der Analyse der Anleger-Stimmung.