Roscan Minerals Aktie: Darf das wirklich wahr sein?

Die Dividende von Roscan Gold weist derzeit eine Rendite von 0 % auf, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt im Bereich Metalle und Bergbau einen niedrigeren Ertrag von 3,58 Prozentpunkten bedeutet. Damit fällt die Dividende des Unternehmens niedriger aus und die Ausschüttungspolitik wird als "Schlecht" bewertet.

Bei der Einschätzung von Aktienkursen spielen neben harten Faktoren wie Bilanzdaten auch weiche Faktoren wie die Stimmung eine Rolle. Analysten haben die sozialen Plattformen für Roscan Gold untersucht und festgestellt, dass die Kommentare neutral waren. Allerdings wurden in den letzten zwei Tagen hauptsächlich negative Themen rund um Roscan Gold in den sozialen Medien diskutiert. Somit wird die Aktie in dieser Betrachtung als "Neutral" eingestuft.

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument der technischen Analyse, um einzuschätzen, ob ein Wertpapier aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI für Roscan Gold beträgt derzeit 100 Punkte, was bedeutet, dass die Aktie überkauft ist und somit als "Schlecht" eingestuft wird. Auch der 25-Tage-RSI zeigt mit einem Wert von 83,33, dass Roscan Gold überkauft ist, und erhält somit ebenfalls ein "Schlecht"-Rating für den RSI25.

In Bezug auf die technische Analyse wird auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses festgestellt, dass Roscan Gold derzeit als "Schlecht" eingestuft wird. Der GD200 des Wertes liegt bei 0,14 CAD, während der Kurs der Aktie bei 0,07 CAD um -50 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Auch der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage zeigt mit 0,11 CAD eine Abweichung von -36,36 Prozent, was ebenfalls zu der Bewertung als "Schlecht" führt. Insgesamt erhält Roscan Gold somit das Rating "Schlecht" in diesem Punkt der Analyse.