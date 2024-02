Roquefort Investments Aktie: Einfach unglaublich

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator, der die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen anzeigt, indem er die Aufwärtsbewegungen auf die Anzahl der Bewegungen in Bezug setzt. Die Roquefort Therapeutics hat einen RSI von 5,41, was auf eine überverkaufte Situation hinweist und daher als "Gut" bewertet wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 39, was als neutral eingestuft wird.

Ein wichtiger Beitrag zur Einschätzung einer Aktie ist auch die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet. Die Diskussionsintensität bei Roquefort Therapeutics ist durchschnittlich, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung ist gering, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Einstufung.

Basierend auf dem gleitenden Durchschnittskurs ist die Roquefort Therapeutics derzeit als "Gut" eingestuft. Der GD200 des Wertes liegt bei 7,02 GBP, und der Kurs der Aktie (7,65 GBP) verläuft um +8,97 Prozent über diesem Trendsignal. Auch der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage (GD50) von 6,96 GBP entspricht einer Abweichung von +9,91 Prozent und führt zu einem "Gut"-Wert. Insgesamt erhält die Aktie daher das Rating "Gut".

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien rund um den Aktienmarkt. Über Roquefort Therapeutics wurde in den letzten zwei Wochen neutral diskutiert, und es gab keine besonders positiven oder negativen Themen in den vergangenen ein, zwei Tagen. Aufgrund dieses Stimmungsbildes erhält die Aktie heute eine "Neutral"-Einschätzung. Insgesamt erhält Roquefort Therapeutics auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers eine "Neutral"-Bewertung.