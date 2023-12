Roper Aktie: Was macht der Markt?

Der US-amerikanische Industriekonzern Roper erhielt in den letzten zwölf Monaten insgesamt 11 Analystenbewertungen. Die durchschnittliche Bewertung des Wertpapiers ist dabei "Gut", mit 9 "Gut"-, 2 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Meinungen. Im letzten Monat gab es keine neuen Analystenupdates zu Roper. Die durchschnittliche Kursprognose von 534,73 USD ergibt ein Abwärtspotential von -1,66 Prozent, was zu einer "Neutral"-Empfehlung führt. Insgesamt erhält Roper also eine "Gut"-Bewertung.

Die technische Analyse zeigt, dass der aktuelle Kurs der Roper-Aktie (543,75 USD) um 12,89 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage (481,68 USD) liegt. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) liegt bei 518,46 USD, was nahe dem letzten Schlusskurs (+4,88 Prozent) liegt und zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt erhält das Unternehmen also eine "Gut"-Bewertung für die einfache Charttechnik.

Die Stimmung in der Internet-Kommunikation hat sich für Roper in den letzten Wochen deutlich eingetrübt, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien hat ebenfalls abgenommen, was auf ein gefallendes Interesse der Marktteilnehmer hinweist. Dadurch erhält Roper eine weitere "Schlecht"-Bewertung. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit einem "Schlecht" bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) liegt bei 43,98, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Der RSI25 beläuft sich auf 37,73, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Insgesamt ergibt sich daher ein "Neutral"-Rating für die Aktie.

Insgesamt zeigen die verschiedenen Bewertungen, dass die Roper-Aktie gemischte Signale erhält, mit "Gut"-, "Neutral"- und "Schlecht"-Bewertungen in verschiedenen Bereichen. Anleger sollten daher alle Faktoren sorgfältig abwägen, bevor sie eine Investitionsentscheidung treffen.