Roper Aktie: Der Knaller!

Die Stimmung und der Buzz um Aktien sind wichtige Maßstäbe, um die Stimmung der Investoren und Nutzer im Internet zu beurteilen. Neben den Analysen aus Bankhäusern können die Anzahl der Beiträge über einen längeren Zeitraum und die Änderung der Stimmung ein langfristiges Bild über die Stimmungslage ergeben. Bei der Untersuchung von Roper zeigte die Diskussionsintensität eine unterdurchschnittliche Aktivität, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führte. Auch die Rate der Stimmungsänderung für Roper zeigte eine negative Veränderung, was ebenfalls zu einem "Schlecht"-Rating führte.

Im Bereich der Fundamentalanalyse liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Roper mit einem Wert von 45,23 unter dem Durchschnitt der Vergleichsbranche von 54. Aufgrund des verhältnismäßig niedrigen KGV kann die Aktie als "günstig" bezeichnet werden und erhält daher auf der Basis fundamentaler Kriterien ein "Gut".

In Bezug auf die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war die Diskussion in den vergangenen Tagen überwiegend positiv, allerdings hat sich in den letzten zwei Wochen ein Überhang von Verkaufssignalen ergeben. Die Redaktion bewertet die Aktie daher mit einem "Neutral" in Bezug auf das Anleger-Sentiment.

Die Analysten haben in den zurückliegenden 12 Monaten 9 mal die Einschätzung "Gut", 2 mal die Einschätzung "Neutral" und 0 mal das Rating "Schlecht" für Roper vergeben. Langfristig erhält der Titel damit von institutioneller Seite aus das Rating "Gut".

Die Analysten erwarten eine Entwicklung von -2,26 Prozent und erzeugen ein mittleres Kursziel bei 534,73 USD, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Insgesamt ergibt sich also für die Bewertung durch institutionelle Analysten die Stufe "Gut".