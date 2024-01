Roper Aktie: Jetzt kommt es knüppeldick!

Roper schüttet derzeit niedrigere Dividenden aus als der Branchendurchschnitt für Industriekonglomerate. Mit 0,56 % im Vergleich zu 2,25 % beträgt der Unterschied 1,69 Prozentpunkte. Aufgrund dieser großen Differenz erhält die Dividendenpolitik der Aktie das Rating "Schlecht".

In der technischen Analyse zeigt sich, dass die 200-Tage-Linie (GD200) der Roper derzeit bei 484,4 USD verläuft. Dies führt zu einer Einstufung der Aktie als "Gut", da der Aktienkurs selbst bei 524,17 USD aus dem Handel ging, was einem Abstand von +8,21 Prozent entspricht. Im Vergleich dazu hat der gleitende Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage (GD50) derzeit ein Niveau von 523,27 USD erreicht, was einer Differenz von +0,17 Prozent entspricht und somit ein "Neutral"-Signal darstellt. Insgesamt ergibt sich auf Basis der beiden Zeiträume eine Bewertung von "Gut".

Beim Relative Strength Index (RSI) zeigt sich, dass die Roper aktuell mit einem Wert von 86,95 überkauft ist, was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt. Bei einer Erweiterung der relativen Bewegung auf 25 Tage (RSI25) ergibt sich ein Wert von 50, was darauf hindeutet, dass der Titel weder überkauft noch -verkauft betrachtet wird. Daher erhält die Aktie auf dieser Basis eine "Neutral"-Einstufung. Insgesamt ergibt sich daher für den RSI eine Bewertung von "Schlecht".

Hinsichtlich des Sentiments und des Buzz zeigt sich, dass in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen im Stimmungsbild oder der Kommunikationsfrequenz bei Roper festgestellt wurden. Daher wird die Aktie in Bezug auf das Sentiment mit "Neutral" bewertet. Allerdings wurde eine leichte Reduktion in der Kommunikationsfrequenz registriert, was zu einer "Schlecht"-Bewertung auf dieser Stufe führt.