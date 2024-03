Roper Aktie: Diese Meldung kommt genau zum richtigen Zeitpunkt!

In den letzten 12 Monaten haben Analysten der Roper-Aktie 8-mal eine positive Bewertung gegeben, einmal neutral und kein einziges Mal negativ. Langfristig gesehen erhält die Aktie also von institutioneller Seite aus eine positive Bewertung. Es gibt keine neuen Analystenupdates aus dem letzten Monat. Die Analysten haben auch den aktuellen Kurs der Roper-Aktie im Blick. Basierend darauf erwarten sie eine negative Entwicklung von -2,23 Prozent und prognostizieren ein mittleres Kursziel von 544 USD. Insgesamt bewerten institutionelle Analysten die Roper-Aktie also positiv.

Verglichen mit dem Branchen-Durchschnitt (Industriekonglomerate) wird die Roper-Aktie als unterbewertet angesehen. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 45,23, was einem Abstand von 35 Prozent gegenüber dem Branchen-KGV von 69,41 entspricht. Auf fundamentaler Basis wird die Aktie daher als "Gut" eingestuft.

Das Stimmungsbild bei Roper hat sich in den letzten Wochen deutlich zum Negativen verändert. Dies zeigt sich insbesondere in den sozialen Medien, wo negative Auffälligkeiten registriert wurden. In Bezug auf die Anzahl der Beiträge wurde jedoch eine höhere Aufmerksamkeit über das Unternehmen festgestellt, was zu einer positiven Bewertung führt. Insgesamt erhält Roper daher in diesem Punkt eine negative Bewertung.

In Bezug auf die technische Analyse weicht der aktuelle Schlusskurs der Roper-Aktie im Durchschnitt der letzten 200 Handelstage um +8,86 Prozent ab, was aus charttechnischer Sicht positiv bewertet wird. Im Durchschnitt der letzten 50 Handelstage liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt, was zu einer neutralen Bewertung führt. Zusammenfassend erhält die Roper-Aktie für die einfache Charttechnik also eine positive Bewertung.