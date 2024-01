Roper Aktie: Bullen, ihr könnte euch freuen!

Der Aktienkurs von Roper hat im vergangenen Jahr eine Rendite von 23,75 Prozent erzielt, was im Vergleich zu anderen Aktien im Bereich "Informationstechnologie" eine Überperformance von 14,48 Prozent darstellt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Industriekonglomerate" beträgt 10,79 Prozent, und Roper liegt aktuell 12,97 Prozent über diesem Wert. Aufgrund dieser starken Performance wird die Aktie insgesamt als "Gut" bewertet.

In Bezug auf Sentiment und Buzz konnte in den letzten Wochen kaum eine Veränderung bei Roper festgestellt werden. Die Aktie erhält daher eine "Neutral"-Bewertung. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien zeigt jedoch eine verringerte Aktivität, was auf ein nachlassendes Interesse der Marktteilnehmer an der Aktie hinweist. Aus diesem Grund wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

Bei der technischen Analyse zeigt sich, dass der aktuelle Kurs der Roper-Aktie von 534,49 USD um +10,56 Prozent über dem GD200 (483,42 USD) liegt, was ein "Gut"-Signal darstellt. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen beziffert, liegt bei 521,37 USD, was zu einem "Neutral"-Signal führt, da der Abstand +2,52 Prozent beträgt. Insgesamt wird der Kurs der Roper-Aktie als "Gut" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Analysten bewerten die Roper-Aktie aktuell als "Gut", basierend auf 9 "Gut"-, 2 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Bewertungen in den letzten zwölf Monaten. Es gibt keine neuen Analystenupdates zu Roper aus dem letzten Monat. Die durchschnittliche Kursprognose der Analysten liegt bei 534,73 USD, was einem Aufwärtspotenzial von 0,04 Prozent entspricht und somit eine "Neutral"-Empfehlung darstellt. Insgesamt erhält Roper eine "Gut"-Bewertung für diesen Abschnitt der Analyse.