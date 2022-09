Rope Inc. startet Crowdfunding für AI-Verkehrsunfalldetektor auf Indiegogo

Seongnam, Südkorea (ots/PRNewswire) -Rope Inc. (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3639284-1&h=2834157917&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3639284-1%26h%3D265750582%26u%3Dhttp%253A%252F%252Fen.batonsos.com%252F%26a%3DRope%2BInc.&a=Rope+Inc.) (CEO Jason Cho), ein innovatives Technologie-Startup, das KI-Geräte zur Erkennung von Verkehrsunfällen herstellt, gab bekannt, dass es eine Kampagne auf Indiegogo, einer globalen Crowdfunding-Plattform, gestartet hat, um seinen eCall-Dienst (Notruf) auf dem globalen Markt einzuführen.Ein Mitglied des Born2Global-Centres (CEO Kim Jong-kap), stellt Rope Inc. den Baton Plug her, ein Gerät, das automatisch einen Autounfall erkennt und Notfallwarnungen sendet.Nach Angaben der Weltgesundheitsorganisation (WHO) kamen im vergangenen Jahr 392.904 Menschen bei Autounfällen ums Leben, davon 35.092 allein in den Vereinigten Staaten. Es ist jedoch bekannt, dass Verbesserungen bei den Rettungsdiensten die Zahl der Todesopfer und die durch Autounfälle verursachten Schäden erheblich senken können. Google und Apple bemühen sich um die Entwicklung von Funktionen, die mithilfe der Sensoren in ihren Smartphones und Zubehörteilen (Apple Watch) erkennen, wenn sich ein Fahrzeug überschlägt, und automatisch einen Hilferuf senden. Einige dieser Funktionen werden bereits angeboten.Die 2018 gegründete Rope Inc. ist ein führendes Unternehmen in diesem Bereich. Wenn der Baton Plug in einem Auto installiert ist, erkennt er auf intelligente Weise einen potenziell tödlichen Unfall. Wenn der Alarm nicht innerhalb von 30 Sekunden deaktiviert wird, sendet das Gerät automatisch SMS-Benachrichtigungen an Notrufzentralen und bestimmte Nummern (Notfallkontakte). Die Empfänger der Meldungen werden auf den Unfall aufmerksam gemacht und erhalten die Standortdaten des Unfalls, so dass sie die notwendige Hilfe anfordern können.„Unter den verschiedenen Situationen, die ich in meiner über 20-jährigen Tätigkeit als Verkehrsunfall-Sachverständiger erlebt habe, war die bedauerlichste ein Fall, in dem der Fahrer nach einem nächtlichen Unfall bewusstlos wurde und schließlich an übermäßigem Blutverlust starb, weil er keine Hilfe rufen konnte und es keine Zeugen gab, die ihm helfen konnten", so Jason Cho, Gründer von Rope Inc. „Nach diesem Unfall wurde mir klar, dass es möglich wäre, solche Todesfälle zu verhindern, wenn Unfälle automatisch gemeldet werden könnten. Das hat mein Interesse an den eCall-Diensten geweckt."Er betonte: „Nachdem ich festgestellt hatte, dass es keine geeigneten Produkte gab, die in die zahlreichen Autos auf der Straße eingebaut werden konnten, beschloss ich, ein Start-up zu gründen."Die meisten eCall-Dienste sind nur für Neuwagen verfügbar, und die Nutzer müssen für den Dienst gesondert bezahlen.Außerdem ist es sehr schwierig und manchmal sogar unmöglich, solche Dienste auf ältere Fahrzeugmodelle anzuwenden. Das Produkt von Rope Inc. kann jedoch semi-permanent in jedes Auto mit Zigarettenanzünder eingebaut werden, unabhängig von Modell und Baujahr.Jason Cho sagte: „Viele Unternehmen haben versucht, eCall-Dienste über Apps zu implementieren und dabei die bereits in iPhones und Android-Smartphones vorhandenen Sensoren zu nutzen. Für diese Dienste ist es leicht, Stürze zu erkennen, aber es ist sehr schwierig, Fahrzeugbewegungen auf verschiedenen Straßen zu überwachen und potenziell tödliche Unfälle intelligent zu erkennen." Cho erklärte, dass aus diesem Grund ein separates Gerät erforderlich ist, und der Baton Plug von Rope Inc. ist ein Gerät, das für diese Aufgabe optimiert ist. Er fügte hinzu: „Dieser Dienst kann zwar keine Unfälle verhindern, aber er kann dazu beitragen, Leben zu retten, indem er sicherstellt, dass Menschen bei einem Unfall so schnell wie möglich Hilfe erhalten."Anfang dieses Jahres brachte Rope Inc. sein strategisches Produkt Baton Plug in Südkorea auf den Markt und führt derzeit eine Crowdfunding-Kampagne auf Indiegogo für die weltweite Einführung des Produkts durch. Während der Indiegogo-Kampagne, die noch bis zum 23. September läuft, ist der Baton Plug, der einen Marktpreis von 119 USD haben wird, für 54 USD erhältlich. Weitere Ermäßigungen gibt es auch für Pakete, die für Freunde und Familie bestimmt sind.Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1892177/image_1.jpg (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3639284-1&h=3844266467&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3639284-1%26h%3D3376492430%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fmma.prnewswire.com%252Fmedia%252F1892177%252Fimage_1.jpg%26a%3Dhttps%253A%252F%252Fmma.prnewswire.com%252Fmedia%252F1892177%252Fimage_1.jpg&a=https%3A%2F%2Fmma.prnewswire.com%2Fmedia%2F1892177%2Fimage_1.jpg)Pressekontakt:ict@born2global.comOriginal-Content von: Born2Global Centre, übermittelt durch news aktuell