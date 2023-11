Roots Aktie: Das ist mal eine Nummer!

Weitere Suchergebnisse zu "Roots":

In den vergangenen zwei Wochen wurde die Roots-Aktie von den überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien als besonders positiv bewertet. Dies ergab die Auswertung der verschiedenen Kommentare und Äußerungen, die sich in den letzten beiden Wochen mit diesem Wert befasst haben. Zudem wurden in den letzten Tagen hauptsächlich positive Themen in Bezug auf die Aktie angesprochen. Insgesamt lässt sich daher die Einschätzung "Gut" für die Anleger-Stimmung auf dieser Ebene festhalten. Die Messung der Anleger-Stimmung ergibt somit insgesamt eine "Gut"-Einstufung.

Bei der technischen Analyse der Roots-Aktie ergibt sich aus den letzten 200 Handelstagen ein Durchschnitt von 2,92 CAD für den Schlusskurs. Der letzte Schlusskurs lag bei 2,65 CAD, was einem Unterschied von -9,25 Prozent entspricht. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Zudem wird auch der 50-Tages-Durchschnitt oft im Rahmen der Charttechnik analysiert. Für diesen Wert (2,67 CAD) liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Roots-Aktie somit eine "Neutral"-Bewertung für die einfache Charttechnik.

Bei der fundamentalen Analyse ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ein wichtiger Indikator. Roots weist hier einen Wert von 344,48 auf, was im Vergleich zum Branchenmittel "Spezialität Einzelhandel" deutlich überbewertet ist. Das Branchen-KGV liegt bei 29,18, was einen Abstand von 1080 Prozent bedeutet. Daher wird der Titel als "Schlecht"-Empfehlung eingestuft.

Das Sentiment und der Buzz um die Aktie werden anhand des langfristigen Stimmungsbildes unter Investoren und Nutzern im Internet bewertet. Dabei zeigte sich, dass die Anzahl der Beiträge über einen längeren Zeitraum sowie die Änderung der Stimmung eine mittlere Aktivität aufweisen, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Auch die Rate der Stimmungsänderung für Roots blieb gering, was ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating führt. Somit erhält die Aktie von Roots bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note "Neutral".