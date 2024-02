Roots Aktie: Wie wichtig ist diese Entwicklung?

Weitere Suchergebnisse zu "Roots":

Die aktuellen Dividendenausschüttungen von Roots liegen derzeit unter dem Branchendurchschnitt im Spezialität Einzelhandel. Der Unterschied beträgt 3,43 Prozentpunkte (0 % gegenüber 3,43 %), was zu einer Bewertung der Dividendenpolitik als "Schlecht" führt.

In Bezug auf das Sentiment und Buzz im Internet zeigt sich, dass die Stimmungen verstärkt oder verändert werden können. Die Diskussionsintensität in den sozialen Medien für Roots wird als mittelmäßig eingestuft, was zu einer neutralen Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung bleibt im langfristigen Bild ebenfalls unverändert, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.

Die fundamentale Analyse zeigt, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Aktie von Roots mit 331,96 deutlich über dem Branchendurchschnitt von 35,31 liegt. Dies deutet auf eine Unterbewertung hin und führt daher zu einer Einstufung als "Schlecht".

Die technische Analyse des Relative Strength-Index (RSI) zeigt, dass die Aktie derzeit weder überkauft noch -verkauft ist, sowohl im 7-Tage-Zeitraum mit einem Wert von 61,9 als auch im 25-Tage-Zeitraum mit einem Wert von 58. Daher wird die Aktie in Bezug auf den RSI als "Neutral" eingestuft.

Zusammenfassend ergibt sich für die Aktie von Roots eine neutrale Bewertung sowohl in Bezug auf Dividendenpolitik, Sentiment und Buzz, fundamentale Analyse und den Relative Strength-Index.