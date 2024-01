Roots Aktie: Einfach nur Wahnsinn, was hier passiert

Weitere Suchergebnisse zu "Roots":

Ein Blick auf die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen grundsätzlich neutral gegenüber Roots eingestellt waren. Es gab weder besonders positive noch negative Ausschläge. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren vornehmlich neutral. Basierend auf einer Stimmungsanalyse erhält Roots daher eine "Neutral"-Einschätzung. Insgesamt wird das Unternehmen von der Redaktion für die Anlegerstimmung mit einem "Neutral"-Rating bewertet.

In Bezug auf die Dividende kann ein aktueller Investor in die Aktie von Roots bei einer Dividendenrendite von 0 % im Vergleich zum Branchendurchschnitt des Spezialität Einzelhandels einen geringeren Ertrag in Höhe von 3,59 Prozentpunkten erzielen. Dies bedeutet, dass die Dividenden des Unternehmens niedriger ausfallen, was zu der Bewertung "Schlecht" für die Ausschüttungspolitik des Konzerns führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der aktuelle Kurs der Roots von 2,45 CAD mit -13,12 Prozent Entfernung vom GD200 (2,82 CAD) ein "Schlecht"-Signal darstellt. Demgegenüber weist der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen beziffert, einen Kurs von 2,56 CAD auf. Dies führt zu einem "Neutral"-Signal, da der Abstand -4,3 Prozent beträgt. Unterm Strich wird der Kurs der Roots-Aktie als "Neutral" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Für die Bewertung der Dynamik eines Aktienkurses kann auf den Relative Strength-Index (RSI) zurückgegriffen werden. Der Roots-RSI liegt bei 47,22, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Der RSI25 beläuft sich auf 56,1, woraus für 25 Tage ebenfalls eine Einstufung als "Neutral" resultiert. Dieses Gesamtbild führt zu einem Rating "Neutral".