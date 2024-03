Roots Aktie: Diese Entwicklung ist mal ganz was neues

Weitere Suchergebnisse zu "Nokia":

Der Einzelhändler Roots hat derzeit eine Dividendenrendite von 0 Prozent, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 3,47 Prozent. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung in dieser Kategorie. In Bezug auf die Stimmung rund um die Aktie auf sozialen Plattformen haben unsere Analysten festgestellt, dass die Kommentare neutral waren, aber in den letzten ein bis zwei Tagen überwiegend positiv ausfielen. Daher wird die Aktie in dieser Hinsicht als "Gut" eingestuft. Die Analyse des Sentiments und des Buzz in der Internet-Kommunikation zeigt, dass sich die Stimmung rund um Roots in den letzten Wochen kaum verändert hat. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung. Ebenso wurde in den letzten vier Wochen keine außergewöhnliche Aktivität in den sozialen Medien rund um Roots gemessen, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt. Auf fundamentaler Ebene wird die Aktie im Vergleich zum Branchendurchschnitt als überbewertet angesehen, da das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) bei 331,96 liegt, was einem Abstand von 844 Prozent gegenüber dem Branchen-KGV von 35,18 entspricht. Dies führt zu einer "Schlecht"-Empfehlung auf fundamentaler Basis.