Ronshine China Aktie: Fakten, Fakten, Fakten!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein beliebtes Signal der technischen Analyse, das die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen betrachtet. Ein Wert zwischen 0 und 30 gilt als "überverkauft", zwischen 70 und 100 als "überkauft" und dazwischen als neutral. Der RSI der Ronshine China liegt bei 26,19, was als "gut" eingestuft wird. Der RSI25, der einen Zeitraum von 25 Tagen betrachtet, liegt bei 55,81 und wird als "neutral" bewertet, was zu einer Gesamteinschätzung von "gut" führt.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität zeigt, dass es keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger gab. Dies führt zu einer "neutralen" Bewertung. Auch die Intensität der Diskussionen aus dem letzten Monat zeigt keine signifikanten Veränderungen, weshalb die Ronshine China-Aktie ebenfalls ein "neutral"-Rating erhält.

In der technischen Analyse ergibt sich, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Ronshine China-Aktie für die letzten 200 Handelstage aktuell bei 0,32 HKD liegt, während der letzte Schlusskurs bei 0,205 HKD liegt, was einer Abweichung von -35,94 Prozent entspricht, und somit zu einer "schlechten" Bewertung führt. Auf Basis der letzten 50 Handelstage erhält die Aktie hingegen eine "neutral"-Bewertung.

Das Anleger-Sentiment, das auf Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien basiert, zeigt, dass über Ronshine China in den letzten zwei Wochen neutral diskutiert wurde, ohne positive oder negative Ausschläge. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen gab es keine besonders positiven oder negativen Themen, was zu einer Gesamtbewertung von "neutral" führt.