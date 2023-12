Rongyu Aktie: Das sollte jeder wissen!

Weitere Suchergebnisse zu "Boeing":

Die Whole Shine Medical Aktie wird technisch analysiert und befindet sich derzeit 0,3 Prozent unter dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage. Dies führt zu einer kurzfristigen neutralen Einschätzung. Im Vergleich zu den letzten 200 Tagen beträgt die Distanz zum gleitenden Durchschnitt jedoch 0 Prozent, was zu einer neutralen Einstufung führt. Somit wird die Aktie insgesamt als "Neutral" bewertet.

In fundamentalen Aspekten weist die Aktie ein aktuelles Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 187,62 auf, was in etwa dem Branchendurchschnitt entspricht. Die Branche "Elektrische Ausrüstung" weist hierbei einen Wert von 0 auf, was zu einer neutralen Bewertung auf fundamentaler Basis führt.

Im Vergleich zu anderen Aktien der "Elektrische Ausrüstung"-Branche ergibt sich eine Performance von -20,52 Prozent in den letzten 12 Monaten, was zu einer Underperformance von -19,56 Prozent im Branchenvergleich führt. Auch im Vergleich zum "Industrie"-Sektor liegt die Performance mit -0,59 Prozent unter dem Durchschnitt, was zu einer Unterperformance von 19,93 Prozent führt. Dies führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf Dividenden schüttet Whole Shine Medical derzeit niedrigere Dividenden aus als der durchschnittliche Wert der Branche Elektrische Ausrüstung, was zu einer "Schlecht"-Einstufung der Dividendenpolitik führt.

