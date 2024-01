Rongyu Aktie: Wunder zur Mittagsstunde!

Whole Shine Medical schüttet eine Dividendenrendite von 0 % aus, was 1,48 Prozentpunkte weniger ist als der Branchendurchschnitt von 1,48 %. Dieser niedrigere Ertrag führt zu einer Einstufung als "Schlecht".

Der Relative Strength Index (RSI) für die Whole Shine Medical-Aktie hat in den letzten 7 Tagen einen Wert von 25, was auf eine Überverkauft-Situation hindeutet. Auf 25-Tage-Basis beträgt der RSI 53,64, was zu einer neutralen Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich daher ein "Gut"-Rating nach RSI-Bewertung.

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Whole Shine Medical beträgt 187, während vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Elektrische Ausrüstung" im Durchschnitt ein KGV von 0 haben. Aus fundamentalen Gesichtspunkten ist die Aktie weder unterbewertet noch überbewertet und erhält daher eine "Neutral"-Einschätzung.

Die Stimmung auf sozialen Plattformen zu Whole Shine Medical war überwiegend positiv, allerdings wurden in den vergangenen Tagen hauptsächlich neutrale Themen diskutiert. Die Aktie erhält daher hinsichtlich der Stimmung eine Einstufung als "Gut".