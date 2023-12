Rongyu Aktie: Was macht der Markt?

Whole Shine Medical hat kürzlich die Dividendenrendite bekannt gegeben, die im Vergleich zur Branche der elektrischen Ausrüstung unterdurchschnittlich ist. Mit einer aktuellen Dividendenrendite von 0 % liegt das Unternehmen 1,5 Prozentpunkte unter dem Branchendurchschnitt von 1,5 %. Dies führt zu einer Einstufung als "schlecht" in Bezug auf den Ertrag.

In fundamentalen Kriterien wie dem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt Whole Shine Medical mit einem aktuellen Wert von 187,62 auf ähnlichem Niveau wie der Branchendurchschnitt, der bei 0 Prozent liegt. Dies führt zu einer neutralen Bewertung auf der Grundlage fundamentaler Kriterien, da die Aktie weder unterbewertet noch überbewertet erscheint.

Die Analyse des Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 und 25 Tage zeigt, dass Whole Shine Medical weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einem neutralen Rating führt. Diese längerfristige Betrachtung ergänzt die Analyse und bestätigt die neutrale Bewertung des RSI für die Aktie.

Beim Vergleich des Aktienkurses mit ähnlichen Unternehmen aus der Branche der elektrischen Ausrüstung zeigt sich, dass Whole Shine Medical in den letzten 12 Monaten eine Performance von -21,27 % erzielt hat. Im Vergleich dazu fielen ähnliche Aktien im Durchschnitt um -1,04 %, was einer Underperformance von -20,23 % für Whole Shine Medical bedeutet. Sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich liegt das Unternehmen deutlich unter dem Durchschnitt, was zu einer Einstufung als "schlecht" in dieser Kategorie führt.