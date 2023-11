Rongyu Aktie: So schnell kann es gehen

Der Aktienkurs von Whole Shine Medical hat im vergangenen Jahr eine Rendite von -24,55 Prozent verzeichnet. Im Vergleich zu anderen Aktien aus dem Industriesektor liegt die Rendite von Whole Shine Medical um 25,45 Prozent unter dem Durchschnitt von 0,9 Prozent. Die mittlere jährliche Rendite für Aktien aus der Branche "Elektrische Ausrüstung" beträgt 0,22 Prozent, und Whole Shine Medical liegt aktuell 24,77 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

In Bezug auf die technische Analyse wird Whole Shine Medical aufgrund des gleitenden Durchschnittskurses derzeit als "Neutral" eingestuft. Der GD200 des Wertes liegt bei 3,31 CNH, während der Kurs der Aktie bei 3,39 CNH liegt, was einer Abweichung von +2,42 Prozent entspricht. Ähnlich verhält es sich mit dem gleitenden Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage (GD50) von 3,25 CNH, was einer Abweichung von +4,31 Prozent entspricht. Somit ist die Aktie in beiden Fällen als "Neutral" einzustufen.

Der Relative Strength Index (RSI) für Whole Shine Medical liegt bei 53,85, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Der RSI25 beläuft sich auf 35,06, was auch für einen Zeitraum von 25 Tagen zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Insgesamt ergibt sich somit ein Rating von "Neutral".

In den sozialen Netzwerken war die Stimmungslage in den vergangenen Tagen neutral, ohne wesentliche Richtungsausschläge. Allerdings wurde in den letzten ein bis zwei Tagen verstärkt positiv über das Unternehmen Whole Shine Medical gesprochen. Aufgrund dieser Entwicklung wird die Aktie insgesamt als "Neutral" bewertet.

Zusammenfassend ergibt sich somit für das Anleger-Sentiment eine "Neutral"-Einschätzung für die Aktie von Whole Shine Medical.