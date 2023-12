Rongyu Aktie: Es ist nicht so schlimm wie es aussieht!

Weitere Suchergebnisse zu "adidas":

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse zur Bewertung von überkauften oder überverkauften Titeln verwendet. Bei überkauften Titeln könnten kurzfristig Kursrücksetzer auftreten, während überverkaufte Titel eher Kursgewinne verzeichnen könnten. Für Whole Shine Medical wurde der RSI auf 7- und 25-Tage-Basis analysiert. Der RSI7 liegt derzeit bei 69,23 Punkten, was auf eine neutrale Bewertung für den 7-Tage-RSI hinweist. Auch der 25-Tage-RSI zeigt mit einem Wert von 62,24 eine neutrale Einstufung.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Whole Shine Medical bei 3,26 CNH liegt, während der aktuelle Kurs bei 3,12 CNH liegt. Die Distanz zum GD200 beträgt -4,29 Prozent, was zu einer neutralen Bewertung führt. Der GD50 der letzten 50 Tage liegt bei 3,29 CNH, was einem Abstand von -5,17 Prozent entspricht und somit als schlecht bewertet wird. Insgesamt erhält das Wertpapier daher eine neutrale Gesamtbewertung.

Die Anleger-Stimmung für Whole Shine Medical ist in den Diskussionsforen und sozialen Medien insgesamt positiv. In den letzten Wochen standen insbesondere positive Themen im Mittelpunkt der Diskussionen, was zu einer guten Einschätzung führt.

Was die Dividende betrifft, so liegt die Dividendenrendite bei 0 % im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 1,52 Prozentpunkten. Somit fällt die Dividende des Unternehmens niedriger aus, was zu einer schlechten Bewertung der Ausschüttungspolitik führt.