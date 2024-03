Rongyu Aktie: Alles nach Plan!

Bei Whole Shine Medical gab es in den letzten Wochen keine signifikante Veränderung im Stimmungsbild. Die Analyse basiert auf den sozialen Medien und da keine auffälligen Tendenzen festgestellt wurden, wird das Kriterium als "Neutral" bewertet. Auch die Stärke der Diskussion, gemessen an der Anzahl der Beiträge, zeigt keine signifikanten Unterschiede und wird daher ebenfalls als "Neutral" eingestuft. Insgesamt erhält Whole Shine Medical daher in dieser Kategorie eine "Neutral"-Bewertung.

In Bezug auf den Relative Strength Index (RSI), der die Bewegungen der Aktienkurse innerhalb von 7 Tagen anzeigt, liegt der RSI von Whole Shine Medical bei 69,39. Dies wird als neutral betrachtet, da weder eine überkaufte noch -verkaufte Situation vorliegt. Der RSI25, der den Zeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 61, was ebenfalls als neutral eingestuft wird. Insgesamt wird Whole Shine Medical daher in dieser Kategorie als "Neutral" bewertet.

Die technische Analyse zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Whole Shine Medical-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 3,13 CNH lag, während der letzte Schlusskurs bei 2,17 CNH liegt. Dies entspricht einer Abweichung von -30,67 Prozent und wird daher als "Schlecht" bewertet. Auch der Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen liegt mit einem Schlusskurs von 2,76 CNH unter dem gleitenden Durchschnitt, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt erhält Whole Shine Medical in dieser Kategorie ein "Schlecht"-Rating.

In Bezug auf die Dividende schüttet Whole Shine Medical im Vergleich zum Branchendurchschnitt eine Dividendenrendite von 0 % aus, was 1,93 Prozentpunkte weniger als die durchschnittliche Rendite von 1,93 % ist. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht" aufgrund des niedrigeren Ertrags.

Insgesamt ergibt sich daher für Whole Shine Medical eine neutrale bis schlechte Bewertung in den verschiedenen Kategorien.