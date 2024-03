Rongsheng Petrochemical Aktie: Wer abwartet, ist gut beraten

Der Aktienkurs von Rongsheng Petrochemical verzeichnete im letzten Jahr eine Rendite von -24,77 Prozent. Im Vergleich zu anderen Aktien aus dem Bereich "Materialien" liegt die Rendite 1,27 Prozent unter dem Durchschnitt (-23,5 Prozent). Die mittlere jährliche Rendite für Aktien aus der Branche "Chemikalien" beträgt -23,5 Prozent, und Rongsheng Petrochemical liegt aktuell 1,27 Prozent darunter. Aufgrund dieser Zahlen erhält die Aktie insgesamt die Bewertung "Neutral".

Um zu beurteilen, ob die Aktie derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist, wird der Relative Strength Index (RSI) verwendet, der die Auf- und Abwärtsbewegungen der Aktie über die Zeit in Relation setzt. Der 7-Tage-RSI liegt bei 34,34 Punkten, was bedeutet, dass die Rongsheng Petrochemical-Aktie weder überkauft noch -verkauft ist, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Der RSI25, der auf einer 25-Tage-Basis berechnet wird, liegt bei 31,23, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Bei der technischen Analyse auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses ergibt sich, dass der GD200 des Wertes bei 11,23 CNH liegt, während der Kurs der Aktie bei 10,66 CNH liegt, was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt. Der gleitende Durchschnittskurs (GD50) der vergangenen 50 Tage liegt bei 10,01 CNH, was einer Abweichung von +6,49 Prozent entspricht. Insgesamt führt dies zu einer "Neutral"-Bewertung.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und Diskussionsintensität ergibt, dass die Stimmungslage der Anleger im letzten Monat zunehmend schlechter wurde, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Die Intensität der Diskussionen über das Unternehmen nahm ebenfalls ab, was zu einem weiteren "Schlecht"-Rating führt.

Insgesamt erhält die Rongsheng Petrochemical-Aktie aufgrund der genannten Faktoren eine "Schlecht"-Bewertung.