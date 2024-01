Rongsheng Petrochemical Aktie: Schlechte Nachrichten ohne Ende!

Die Stimmung der Anleger bezüglich Rongsheng Petrochemical in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt positiv. Die Auswertung der Äußerungen und Meinungen der vergangenen zwei Wochen ergab jedoch, dass in letzter Zeit negative Themen im Mittelpunkt der Diskussionen standen, was zu einer neutralen Gesamteinschätzung führte.

In Bezug auf fundamentale Kriterien liegt das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Rongsheng Petrochemical mit 17,2 auf einem ähnlichen Niveau wie der Branchendurchschnitt. Die Branche "Chemikalien" weist einen Wert von 0 auf. Aus diesem Grund erhält die Aktie eine neutrale Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien.

Gemäß dem Relative Strength Index (RSI) wird Rongsheng Petrochemical bei einem Niveau von 88,89 als "überkauft" eingestuft. Der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, deutet auf eine neutrale Einschätzung hin. Insgesamt ergibt sich daraus eine Gesamtbewertung von "Schlecht".

Betrachtet man die Performance der Aktie in den letzten 12 Monaten im Branchenvergleich, so ergibt sich eine Underperformance von 7,23 Prozent. Sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt dies zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.