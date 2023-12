Rongan Property Aktie: Wie lange Anleger noch warten müssen

In den letzten vier Wochen gab es keine wesentlichen Veränderungen im Stimmungsbild oder der Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien für die Aktie von Rongan Property. Daher wird die Aktie derzeit als "Neutral" bewertet. Es gab weder eine Zunahme noch eine Abnahme an Diskussionsbeiträgen. Insgesamt erhält Rongan Property daher ein "Neutral"-Rating.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien zum Aktienmarkt. In den letzten zwei Wochen wurde über Rongan Property besonders positiv diskutiert. An sechs Tagen überwogen positive Themen, während an zwei Tagen die negative Kommunikation überwog. Auch aktuell sind es vor allem positive Themen, für die sich die Anleger interessieren. Aufgrund dieses Stimmungsbildes erhält die Aktie heute eine "Gut"-Einschätzung.

Die technische Analyse zeigt, dass die 200-Tage-Linie (GD200) der Rongan Property aktuell bei 2,93 CNH liegt. Da der Aktienkurs selbst bei 2,46 CNH aus dem Handel ging und damit einen Abstand von -16,04 Prozent aufgebaut hat, wird die Aktie als "Schlecht" eingestuft. Auch im Vergleich zum gleitenden Durchschnittskurs der letzten 50 Tage ist das Signal "Schlecht", da der GD50 derzeit bei 2,64 CNH liegt, was einer Differenz von -6,82 Prozent entspricht.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI beträgt derzeit 63,16 Punkte, was bedeutet, dass Rongan Property momentan weder überkauft noch -verkauft ist und somit als "Neutral" eingestuft wird. Auch der 25-Tage-RSI zeigt mit einem Wert von 69,15, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist und somit auch hier ein "Neutral"-Rating erhält. Insgesamt wird Rongan Property damit unterm Strich mit "Neutral" für diesen Punkt der Analyse bewertet.