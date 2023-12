Rongan Property Aktie: Lieber erstmal abwarten!

Die Rongan Property-Aktie wird aus charttechnischer Sicht mit gemischten Bewertungen bewertet. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage zeigt eine Abweichung von -12,5 Prozent im Vergleich zum aktuellen Kurs. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung. Bei Betrachtung des gleitenden Durchschnitts des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage ergibt sich jedoch nur eine Abweichung von -3,72 Prozent, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Aktie damit für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.

Die Stimmungslage und Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien zeigen keine wesentlichen Veränderungen in den letzten vier Wochen. Daher wird die Aktie auch hier mit "Neutral" bewertet.

Die Anlegerstimmung in den sozialen Medien war in den letzten Tagen überwiegend positiv gegenüber Rongan Property, was zu einer "Gut"-Einschätzung führt.

Der Relative Strength-Index ordnet die Rongan Property-Aktie als Neutral-Titel ein. Der RSI7 beträgt 45,83 und der RSI25 beträgt 55,56, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.

Insgesamt erhält die Rongan Property-Aktie somit gemischte Bewertungen aus verschiedenen Analysebereichen.