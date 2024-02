Romerikeebank Aktie: War die Aufregung umsonst?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator, der die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation setzt und somit ein guter Anzeiger für überkaufte oder unterkaufte Titel ist. Für die Romerike Sparebank-Aktie beträgt der RSI der letzten 7 Tage 49, was auf eine "Neutral"-Bewertung hindeutet. Der Vergleich mit dem 25-Tage-RSI von 43,74 zeigt ebenfalls eine "Neutral"-Bewertung. Insgesamt ergibt sich daher ein "Neutral"-Rating für die Romerike Sparebank nach der RSI-Bewertung.

In Bezug auf Stimmungen und Diskussionen im Internet wurde für die Romerike Sparebank eine mittlere Aktivität gemessen, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung blieb gering, was zu dem Gesamtergebnis "Neutral" für das langfristige Stimmungsbild führt.

In der technischen Analyse beläuft sich der gleitende Durchschnittskurs der Romerike Sparebank auf 10,16 EUR, während der aktuelle Kurs bei 10,588 EUR liegt. Die Distanz zum GD200 beträgt +4,21 Prozent, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Der GD50 für die vergangenen 50 Tage hat derzeit einen Stand von 10,27 EUR, was zu einem Abstand von +3,1 Prozent führt und somit ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung.

In Bezug auf die Dividendenrendite beträgt diese 5,74 Prozent bezogen auf das aktuelle Kursniveau, was 1,03 Prozent über dem Branchendurchschnitt liegt. Daher erhält die Romerike Sparebank-Aktie eine "Gut"-Bewertung für ihre Dividendenpolitik.

Insgesamt zeigt sich also eine "Neutral"-Bewertung für die Romerike Sparebank-Aktie basierend auf verschiedenen Indikatoren und Analysen.