Romerikeebank Aktie: Müssen Sie sich jetzt Sorgen machen?

Die Romerike Sparebank-Aktie wird derzeit als unterbewertet angesehen, da das KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) bei nur 3,19 liegt, was 74 Prozent unter dem Branchendurchschnitt (Branche: Handelsbanken) von 12 liegt. Daraus ergibt sich eine "Gut"-Bewertung auf dieser Stufe.

Die technische Analyse zeigt, dass der längerfristige Durchschnitt der letzten 200 Handelstage für die Romerike Sparebank-Aktie bei 10,17 EUR liegt, während der letzte Schlusskurs bei 10,54 EUR liegt. Dies entspricht einer Abweichung von +3,64 Prozent und führt zu einer "Neutral"-Bewertung. Auf der anderen Seite liegt der kurzfristige 50-Tage-Durchschnitt bei 9,98 EUR, was über dem letzten Schlusskurs von +5,61 Prozent liegt und somit zu einem "Gut"-Rating führt. Insgesamt wird die Aktie basierend auf trendfolgenden Indikatoren mit einem "Gut"-Rating versehen.

Die Analyse des Sentiments und des Buzz zeigt, dass sich die Stimmung für Romerike Sparebank in den letzten Wochen kaum verändert hat, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Ebenso wurde in den sozialen Medien in den letzten vier Wochen keine außergewöhnliche Aktivität gemessen, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit einem "Neutral" bewertet.

In Bezug auf die Dividende schneidet die Romerike Sparebank mit 5,74 % im Vergleich zum Branchendurchschnitt Handelsbanken (4,65 %) besser ab. Die Differenz von 1,09 Prozentpunkten führt zu einer aktuellen Einstufung als "Gut".