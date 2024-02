Romerikeebank Aktie: Alles nach Plan!

In den vergangenen zwei Wochen wurde die Romerike Sparebank von den überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien als eher neutral bewertet. Dies ergab die Auswertung diverser Kommentare und Wortmeldungen zu diesem Thema. In den letzten Tagen wurden hingegen überwiegend positive Themen rund um den Wert angesprochen. Insgesamt lässt sich daher die Anleger-Stimmung auf dieser Ebene als "Gut" einstufen.

Die technische Analyse zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Romerike Sparebank-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 10,16 EUR liegt. Der letzte Schlusskurs liegt mit 10.636 EUR um +4,69 Prozent darüber, was einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht entspricht. Auch der Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen (10,29 EUR) weist mit einem letzten Schlusskurs von +3,36 Prozent eine "Neutral"-Bewertung auf. Somit erhält die Romerike Sparebank-Aktie für die einfache Charttechnik insgesamt ein "Neutral"-Rating.

Der Relative Strength Index (RSI) der Romerike Sparebank liegt bei 56,58 für einen Zeitraum von 7 Tagen, was als "Neutral" bewertet wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich bei 40 und wird ebenfalls als "Neutral" eingestuft. Insgesamt erhält die Romerike Sparebank daher für die Kategorie RSI die Einstufung "Neutral".

Fundamental betrachtet weist die Romerike Sparebank ein aktuelles Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 3,19 auf, was unter dem Branchendurchschnitt (75 Prozent) liegt. Die Branche "Handelsbanken" hat einen Wert von 12,98. Aus fundamentaler Sicht ist die Aktie daher als unterbewertet einzustufen und erhält eine "Gut"-Bewertung.