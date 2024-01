Romande Energie Aktie: Wer jetzt nicht handelt, ist selber schuld!

Die technische Analyse der Romande Energie-Aktie zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage bei 52,6 CHF lag, während der aktuelle Kurs bei 56 CHF liegt. Dies ergibt eine Abweichung von +6,46 Prozent und führt zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Betrachtet man den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage, so liegt dieser aktuell bei 54,78 CHF, was einer Abweichung von +2,23 Prozent entspricht. Dadurch erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung auf kurzfristigerer Analysebasis. Zusammenfassend erhält das Unternehmen für die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating.

Im Hinblick auf fundamentale Kriterien weist die Aktie ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 6,06 auf, was unter dem Durchschnitt der Vergleichsbranche liegt. Aufgrund des verhältnismäßig niedrigen KGV wird die Aktie als "günstig" eingestuft und erhält daher auf fundamentaler Basis ebenfalls ein "Gut".

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz zeigen sich in den letzten Wochen keine wesentlichen Veränderungen beim Stimmungsbild. Daher wird das Kriterium mit "Neutral" bewertet. Auch die Diskussionsstärke hat keine signifikanten Unterschiede gezeigt, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält das Unternehmen für diese Stufe daher ein "Neutral".

Hinsichtlich der Dividende weist Romande Energie eine Dividendenrendite von 2,71 Prozent auf, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 4,31 Prozent. Aufgrund dieser Konstellation erhält die Aktie in dieser Kategorie eine "Schlecht"-Bewertung.