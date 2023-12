Romande Energie Aktie: Jetzt geht’s los!

Die Stimmung unter den Anlegern in Bezug auf Romande Energie ist laut Diskussionsforen und sozialen Medien insgesamt neutral. Während der vergangenen zwei Wochen wurden verschiedene Äußerungen und Meinungen ausgewertet, um ein umfassenderes Bild von der Aktie zu erhalten. In den letzten ein bis zwei Tagen wurden weder positiven noch negativen Themen in den Diskussionen hervorgehoben, was zu einer Gesamteinschätzung von "Neutral" führt.

Es gab keine wesentlichen Veränderungen in der Stimmungslage oder der Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien in den letzten vier Wochen, was dazu führt, dass die Aktie als "Neutral" bewertet wird. Die Kommunikationsfrequenz blieb unverändert, was zu einem insgesamt neutralen Rating für Romande Energie führt.

Der Relative Strength-Index (RSI) zeigt auch ein neutrales Bild für die Aktie von Romande Energie. Der RSI misst die Auf- und Abwärtsbewegungen über verschiedene Zeiträume und ordnet diesen einen Wert zwischen 0 und 100 zu. Der RSI7 für sieben Tage beträgt 52,38, was zu einer "Neutral"-Empfehlung führt, und der RSI25 für 25 Tage beträgt 47,86, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt.

In Bezug auf die technische Analyse ergibt sich für die Romande Energie-Aktie ein Durchschnitt von 51,94 CHF für den Schlusskurs der letzten 200 Handelstage. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 54,6 CHF, was einem Anstieg von 5,12 Prozent entspricht und daher zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Der 50-Tages-Durchschnitt beträgt 54,64 CHF, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Insgesamt erhält die Aktie von Romande Energie aufgrund dieser Bewertungen eine "Neutral"-Bewertung in Bezug auf die Anleger-Stimmung, das Sentiment und den Relative Strength-Index, sowie eine "Gut"-Bewertung in Bezug auf die technische Analyse.